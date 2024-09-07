Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Kaesang dan Gibran Main Mini Soccer Bareng PSI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:00 WIB
Ketika Kaesang dan Gibran Main Mini Soccer Bareng PSI
Ketum PSI Kaesang saat main mini soccer (foto: dok instagram @rajaantoni)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep kembali muncul setelah sempat dikabarkan menghilang usai menjadi buah bibir di media sosial terkait penggunaan jet pribadi dan pelesiran ke Amerika Serikat.

Momen tersebut dibagikan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni melalui akun Instagramnya @rajaantoni. Dalam unggahannya itu, Kaesang terlihat bermain mini soccer bersama sang kakak yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anggota PSI lainnya.

“Sore-sore berkeringat main fun mini soccer DPP PSI bareng Mas Ketum @kaesangp dan Mas Wakil Presiden terpilih @gibran_rakabuming. Yang mini aja, karena kalau main di lapangan bola normal ngga kuat,” tulis Raja Juli di akun Instagramnya yang dilihat Sabtu (7/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189273//pemerintah-xQGv_large.jpg
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252//erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187947//wapres_gibran_tinjau_pengungsi_di_agam_sumbar-Sp4H_large.jpg
Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187526//prabowo-WiON_large.jpg
Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement