Ketika Kaesang dan Gibran Main Mini Soccer Bareng PSI

JAKARTA - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep kembali muncul setelah sempat dikabarkan menghilang usai menjadi buah bibir di media sosial terkait penggunaan jet pribadi dan pelesiran ke Amerika Serikat.

Momen tersebut dibagikan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni melalui akun Instagramnya @rajaantoni. Dalam unggahannya itu, Kaesang terlihat bermain mini soccer bersama sang kakak yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anggota PSI lainnya.

“Sore-sore berkeringat main fun mini soccer DPP PSI bareng Mas Ketum @kaesangp dan Mas Wakil Presiden terpilih @gibran_rakabuming. Yang mini aja, karena kalau main di lapangan bola normal ngga kuat,” tulis Raja Juli di akun Instagramnya yang dilihat Sabtu (7/9/2024).