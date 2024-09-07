Lagi, Gempa M3,8 Guncang Kabupaten Sukabumi

JAKARTA - Gempa bumi kembali guncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan berkekuatan Magnitudo 3,8 pada Sabtu (7/9/2024) sekira pukul 09.42 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.19 Lintang Selatan - 106.88 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.8, 07-Sep-2024 09:42:48WIB, Lok:8.19LS, 106.88BT (138 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.