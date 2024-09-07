Mahfud MD Cerita Sering Naik Jet Pribadi, Singgung Nama Anies Baswedan

JAKARTA - Eks Menko Polhukam Mahfud MD bercerita, sering menaki Jet Pribadi atau Private Jet milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, penggunaannya itu bukan untuk sekadar hedon ataupun flexing.

Pengalamannya itu diceritakan melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Mahfud, ketika itu dirinya dan yang lain mendapatkan undangan di Makassar.

"Saya sering naik private jet (PJ) milik Pak JK (Jusuf Kalla). Saat jadi Ketua MK, saya pernah naik PJ Pak JK Jakarta-Makassar karena diundang khutbah hari raya di Masjid Almarkaz (Makassar). Pak JK sebagai Ketua Pembina Masjid, mengantar dan menemani saya dengan PJ-nya, plus kamar hotel," ujar Mahfud MD melalui Instagramnya, @mohmahfudmd sebagaimana dilihat pada Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, pada November 2022, ada Munas KAHMI di Palu. Tokoh-tokoh KAHMI menyumbang sesuai pilihan, ada yang handle gedung, catering, gala dinner, hotel, transportasi. Ia pun menyinggung nama Anies Baswedan.

"Lalu panitia mengatur. Atas usul Pak JK, saya ditugaskan berangkat dengan rombongan PJ Pak JK. Ada juga Pak Anies (Baswedan) di situ," tuturnya.

Dia pun sempat ada yang menanyainya, apakah hal itu bukanlah gratifikasi. Dia pun menyebutkan bukan lantaran dia menerima undangan khuthbah, harus pergi dan menginap di Makassar tanpa harus mengeluarkan biaya negara.