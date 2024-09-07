Gempa M4,9 Guncang Gianyar Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Gianyar, Bali, pada Sabtu (7/9/2024) sekira pukul 08.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.50 Lintang Selatan - 115.33 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Mag:4.9, 07-Sep-2024 08:51:44WIB, Lok:8.50LS, 115.33BT (4 km BaratLaut GIANYAR-BALI), Kedlmn:19 Kmm," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Gempa Dirasakan (MMI) III-IV Gianyar, III Tabanan, III Badung, III Denpasar, III Klungkung, III Mataram, III Lombok Barat.

"Gempa ini tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

(Awaludin)