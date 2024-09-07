Guncangan Gempa Gianyar Bali hingga Lombok, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif di Darat

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Dangkal dengan kekuatan M4,9 di Gianyar, Bali, Sabtu (7/9/2024), sekira pukul 09.51.44 Wita.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=4,9. Episenter terletak pada koordinat 8,52° LS; 115,35° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 2 km timur laut Gianyar, Bali pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di darat," ujar Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya.

Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun (Normal Fault).