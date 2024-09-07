Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suami Komisioner KPU Betty Epsilon Maju di Pilkada 2024, Begini Kata Idham Holik

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:27 WIB
Suami Komisioner KPU Betty Epsilon Maju di Pilkada 2024, Begini Kata Idham Holik
Ilustrasi
A
A
A

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pihaknya menjaga independen dan imparsial meski suami Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos yakni Zulkarnain Awat Amir, maju dalam Pilkada Maluku Tengah.

“Kami pastikan KPU tetap independen, KPU Imparsial, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon atau calon,” tegas Ketua Divisi Teknik KPU RI, Idham Holik di sela simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Lapangan Sepakbola Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2024).

Idham pun menegaskan bahwa Betty sebagai Komisioner KPU menjaga integritas sebagai penyelenggara Pemilu. “Beliau sudah menyampaikan komitmen untuk menjaga integritas beliau sebagai penyelenggara Pemilu,” katanya.

“Saya percaya kepada teman saya, rekan saja, kolega saya, bahwa beliau akan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dan beliau sudah declare itu ke publik,” tegas Idham.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171400//roy_suryo-QOsU_large.jpg
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement