Suami Komisioner KPU Betty Epsilon Maju di Pilkada 2024, Begini Kata Idham Holik

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pihaknya menjaga independen dan imparsial meski suami Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos yakni Zulkarnain Awat Amir, maju dalam Pilkada Maluku Tengah.

“Kami pastikan KPU tetap independen, KPU Imparsial, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon atau calon,” tegas Ketua Divisi Teknik KPU RI, Idham Holik di sela simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Lapangan Sepakbola Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2024).

Idham pun menegaskan bahwa Betty sebagai Komisioner KPU menjaga integritas sebagai penyelenggara Pemilu. “Beliau sudah menyampaikan komitmen untuk menjaga integritas beliau sebagai penyelenggara Pemilu,” katanya.

“Saya percaya kepada teman saya, rekan saja, kolega saya, bahwa beliau akan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dan beliau sudah declare itu ke publik,” tegas Idham.