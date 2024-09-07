Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Segini Harta Rizqi Iskandar Anggota DPRD Jateng Termuda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:27 WIB
Segini Harta Rizqi Iskandar Anggota DPRD Jateng Termuda
Anggota DPRD Jateng Termuda Muh Rizqi. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Muh Rizqi Iskandar Muda merupakan anggota termuda DPRD Jawa Tengah (Jateng) periode 2024-2029. Ia masih tercatat sebagai mahasiswa semester 5 jurusan sosial politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Sebagai Anggota DPRD Jateng paling muda, Rizqi tercatat memiliki harta kekayaan di bawah Rp1 miliar. Hal itu diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses oleh Okezone, Sabu (7/9/2024). 

Rizqi memiliki harta kekayaan senilai Rp815.286.117. Ia melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Juli 2024. 

Dalam hal ini, Rizqi memiliki tanah dan bangunan seluas 420 m2/325 m2 di Kabupaten/Kota Batang. Aset senilai Rp800 juta itu merupakan dari hasil sendiri.

Kemudian, Rizqi melaporkan kekayaanya sebuah Motor merk Yamah tahun 2013, hasil sendiri senilai Rp4.000.000. 

Ia juga tercatat memili kas atau setara kas senilai Rp11.286.117. Dalam hal ini, Ia tercatat tidak memiliki hutang. 

Anggota DPRD Termuda 

Rizqi Iskandar dilantik dan diambil sumpah bersama 120 anggota DPRD Jawa Tengah 2024-2029 di Gedung Berlian, Komplek DPRD Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa 3 September 2024 siang.


Dari 120 anggota DPRD yang dilantik, 60 orang merupakan wajah baru. Termausk Rizqi Iskandar yang tercatat sebagai wakil rakyat termuda. 


Pemuda kelahiran Batang, Jateng, 9 November 2002 itu merupakan politikus Partai Gerindra. Rizqi terpilih sebagai anggota DPRD Jateng pada Pileg 2024 mewakili  Daerah Pemilihan Jateng 13 yang meliputi Kabuaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

 

