Tangkap Dua Terduga Teroris di NTB, Densus 88 Antiteror Sita Senapan Angin Hingga Buku Bertema Radikal

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap dua terduga teroris kelompok Anshor Daulah berinisial LHM dan DW di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (4/9/2024). Dari tangan mereka, Densus 88 menyita senapan angin hingga sejumlah buku bertema radikal

Juru Bicara Densus 88 Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan, setidaknya ada tiga jenis barang bukti yang disita pihaknya dari dua terduga teroris kelompok Anshor Daulah itu.

"Pertama, satu buah senapan angin bewarna cokelat bermerek SHARP TIGER," kata Aswin dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2024).