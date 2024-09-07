Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemain Timnas Tiba di Tanah Air, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:09 WIB
Pemain Timnas Tiba di Tanah Air, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Timnas Indonesia
A
A
A

Setelah memetik hasil apik pada Laga perdana kontra Arab Saudi, pemain Timnas Indonesia tiba di terminal 3 bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Selanjutnya, Rizki Ridho dan kawan-kawan keluar area vip dan langsung menaiki bus yang sudah disediakan.

Selain itu, sekitar 12 rombongan mobil skuad garuda iring-iringan menuju penginapan.

Sebelumnya, pemain dan official timnas australia telah tiba melalui terminal tiga bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Para pemain Australia langsung menghadapi latihan padat, sebelum berjumpa skuad garuda di stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa 10 september mendatang.

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Sabtu (7/9/2024), pukul 21.00 WIB.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
