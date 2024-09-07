Pemain Timnas Tiba di Tanah Air, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Setelah memetik hasil apik pada Laga perdana kontra Arab Saudi, pemain Timnas Indonesia tiba di terminal 3 bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Selanjutnya, Rizki Ridho dan kawan-kawan keluar area vip dan langsung menaiki bus yang sudah disediakan.

Selain itu, sekitar 12 rombongan mobil skuad garuda iring-iringan menuju penginapan.

Sebelumnya, pemain dan official timnas australia telah tiba melalui terminal tiga bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Para pemain Australia langsung menghadapi latihan padat, sebelum berjumpa skuad garuda di stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa 10 september mendatang.

(Khafid Mardiyansyah)