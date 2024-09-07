Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Bertemu Raja Malaysia di Istana Negara Kuala Lumpur, Bahas Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:05 WIB
Prabowo Subianto Bertemu Raja Malaysia di Istana Negara Kuala Lumpur, Bahas Apa?
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan Raja Malaysia, Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, di Malaysia, Sabtu (7/9/2024).

Momen itu dibagikan Prabowo dalam akun instagram Kemenhan, @kemhanri. Nampak, Prabowo langsung disambut pejabat Malaysia setelah pesawat yang ditumpanginya tiba di PU SUBANG Airforce Base.

Kemudian, Prabowo langsung menuju ke Istana Negara Kuala Lumpur untuk bertemu Raja Malaysia. Pertemuan itubertujuan untuk membahas seputar penguatan kerja sama pertahanan dan berbagai isu strategis lainnya yang akan terus berkesinambungan antara Indonesia dan Malaysia.

Setibanya di Istana Negara Kuala Lumpur Prabowo langsung disambut hangat oleh Raja Malaysia  Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Nampak, keduanya berbincang akrab.

Dalam kesempatan iru, Prabowo juga menyampaikan penghargaanya kepada Yang Mulia Sultan Ibrahim lantaran telah disambut hangat dan keramahtamahan yang diberikan kepada Indonesia sebagai negara sahabat.

“Saya menghargai hubungan kuat antara kedua negara kita dan akan terus berusaha meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang pertahanan. Saya menghargai harapan baik Anda dan berharap kemitraan kita terus berkembang untuk kepentingan bersama,” ujar Prabowo dalam keteranagan tertulisnya, Sabtu (7/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
