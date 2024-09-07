Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penerapan Living Law di KUHP Baru Akan Perkuat P5HAM di Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |21:35 WIB
Penerapan Living Law di KUHP Baru Akan Perkuat P5HAM di Indonesia
Ilustrasi hukum (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, menegaskan komitmennya terhadap penerapan "living law" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penerapan "living law" dalam KUHP baru sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan sebagaimana Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945). 

Hukum yang hidup dalam masyarakat itu hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Sehingga keberlakuan hukum yang hidup dibatasi oleh ruang, konstitusi, nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan UU KUHP itu sendiri. 

Dhahana Putra menjelaskan, penerapan living law bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum tetap relevan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, termasuk hukum adat yang berlaku. 

"Living law mencakup bukan hanya hukum positif, tetapi juga hukum adat yang telah lama berlaku dalam komunitas kita. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang integratif," ujar Dhahana dalam siaran persnya, Sabtu (7/9/2024).

Lebih lanjut, Dhahana menekankan bahwa pengaturan hukuman dan sanksi dalam KUHP baru kini dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Ini termasuk mempertimbangkan konteks sosial pelanggaran dan memberikan peluang untuk reintegrasi sosial. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HAM UUD 1945 hukum KUHP Kemenkumham
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066201/dirjen_ham_kemenkumham-iz1W_large.jpeg
Direktur Jenderal HAM: Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Tak Terpisahkan dari Hak Asasi Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061046/aalco-Hjrk_large.jpg
Serahkan Presidensi AALCO, Pemerintah RI Harap Thailand Lanjutkan Amanat Negara Asia-Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054393/dirjen_ham_kemenkumham-xS93_large.jpg
Pemerintah Indonesia Tegaskan Komitmen Perlindungan Hak Asasi Penyandang Disabilitas Mental-Psikososial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042280/ketua_selter_dirjen_pp_kemenkumham_andap_budhi_revianto-MEZC_large.jpg
Kemenkumham Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Berikut Persyaratannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3040118/kemenkumham-pkm0_large.jpg
Kemenkumham Meraih Opini "WTP" ke-15 Kali Secara Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190227//kapolri_dan_jaksa_agung_teken_mou_kuhp_baru-4HKn_large.jpg
Kapolri-Jaksa Agung Teken MoU Sinergitas Penerapan KUHP Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement