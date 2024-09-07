Kasal: TNI AL Siap Kirim 2 Kapal untuk Bantu Pengungsi Palestina

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI, Muhammad Ali mengatakan pihak siap untuk membantu Palestina dengan mengirimkan dua kapal bantu rumah sakit.

"Ada dua kapal rumah sakit, yang akan dikirim. Kita siapkan dimuat dalam dua KRI ya itu kapal Rumah sakit tersebut,"kata Ali usai acara NBOD (Naval Base Open Day) di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

Dia mengatakan bahwa dua kapal tersebut nantinya akan berisi batalyon kesehatan lapangan. Yang mana terdiri dari personil angkatan darat, udara dan lainnya.

"Di dalamnya ada batalyon kesehatan lapangan dari marinir dari angkatan darat maupun dari angkatan udara dan dari lainnya semua yang berniat untuk membantu masyarakat Palestina,"ucap dia.

Adapun kini pihak tinggal menunggu arahan dari pemerintah untuk pengiriman dua kapal tersebut menuju perairan Palestina.



"Tunggu perintah dari pemerintah. Sudah siap dari kemarin-kemarin sudah siap,"tuturnya.

Adapun kapal tersebut juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas medis. Termasuk di antaranya ruang perawatan, ruang operasi, IGD, dan berbagai poliklinik.





(Khafid Mardiyansyah)