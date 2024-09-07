Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasal: TNI AL Siap Kirim 2 Kapal untuk Bantu Pengungsi Palestina 

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |21:47 WIB
Kasal: TNI AL Siap Kirim 2 Kapal untuk Bantu Pengungsi Palestina 
KASAL sebut TNI siap kirim 2 kapal ke Palesina
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI, Muhammad Ali mengatakan pihak siap untuk membantu Palestina dengan mengirimkan dua kapal bantu rumah sakit.

"Ada dua kapal rumah sakit, yang akan dikirim. Kita siapkan dimuat dalam dua KRI ya itu kapal Rumah sakit tersebut,"kata Ali usai acara  NBOD (Naval Base Open Day) di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024). 

Dia mengatakan bahwa dua kapal tersebut nantinya akan berisi batalyon kesehatan lapangan. Yang mana terdiri dari personil angkatan darat, udara dan lainnya.

"Di dalamnya ada batalyon kesehatan lapangan dari marinir dari angkatan darat maupun dari angkatan udara dan dari lainnya semua yang berniat untuk membantu masyarakat Palestina,"ucap dia.

Adapun kini pihak tinggal menunggu arahan dari pemerintah untuk pengiriman dua kapal tersebut menuju perairan Palestina.
 
"Tunggu perintah dari pemerintah. Sudah siap dari kemarin-kemarin sudah siap,"tuturnya.

Adapun kapal tersebut juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas medis. Termasuk di antaranya ruang perawatan, ruang operasi, IGD, dan berbagai poliklinik.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190327//bsu_cair-KJx1_large.jpg
Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188917//laksamana_muda_tni_john_lie-7Q5m_large.jpg
Kisah John Lie, Perwira TNI AL Berjuluk "Hantu Selat Malaka" yang Bikin Kewalahan Penjajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188892//presiden_prabowo_dan_pm_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-BSbA_large.png
Prabowo Tegaskan Indonesia–Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement