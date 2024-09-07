Ketum Parpol Diprediksi Bakal Diboyong Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, ketua umum partai politik yang jabat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan diboyong masuk ke pemerintahan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Apalagi, ia mengusung semangat keberlanjutan.

"Ya mungkin juga Prabowo akan memboyong menterinya Jokowi dalam kabinetnya Prabowo. Apalagi, Prabowo mengusung semangat keberlanjutan," kata Adi saat dihubungi Sabtu (7/9/2024).

Adi menilai, menteri Jokowi yang memiliki kinerja bagus akan ditarik Prabowo pada pemerintahan ke depan. Terutama, kata Adi, menteri yang memiliki latar belakang ketua umum partai politik.

"Mungkin kalau dilihat secara umum, terutama menteri-menteri yang berasal dari parpol begitu ya, seperti Zulhas mungkin sangat kelihatan kembali menjadi menteri Prabowo. Bukan hanya kinerjanya dinilai diapresiasi, tetapi juga loyalitasnya kepada Prabowo dalam Pilpres," tutur Adi.

Selain Ketua Umum PAN, Adi menilai, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan eks pimpinan Golkar Airlangga Hartarto berpotensi akan ditarik ke dalam pemerintahan Prabowo. Apalagi, sambungnya, kedua tokoh Golkar ini turut berkontribusi dalam pemenangan Pilpres 2024. Ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Termasuk AHY misalnya, karena AHY loyalitasnya sebagai ketum partai dalam pemenangan Pilpres kan juga terlihat. Saya kira itu yang paling mungkin bisa diterawang ya, di luar itu gelap gulita," ujarnya.



(Arief Setyadi )