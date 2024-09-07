Gempa M4,9 di Bali, BNPB: 2 KK Terdampak dan Sejumlah Bangunan Rusak

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Sabtu (7/9/2024). Sejumlah bangunan rusak akibat guncangan gempa.

Guncangan ini sempat memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar yang menjadi salah satu wilayah terdampak.

"Laporan yang diterima BNPB di wilayah Kabupaten Gianyar, tercatat dua Kepala Keluarga (KK) terdampak akibat gempa ini," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya.

Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa, dan kerusakan yang terjadi tergolong ringan, yaitu dua unit rumah mengalami rusak ringan. Tim BPBD Gianyar segera melakukan pendataan dan pengecekan lokasi terdampak memastikan kondisi masyarakat tetap aman.

"Gempa ini juga menyebabkan kerusakan pada satu fasilitas pendidikan (Fasdik) dan satu fasilitas kesehatan (Faskes)," ujarnya.