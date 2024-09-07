Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cek Pembangunan IKN, Kepala KKK Kagum Sebut Kota yang Bawa Kebahagiaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |22:46 WIB
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat 6 September 2024. Ia ingin mengecek kelanjutan pembangunan IKN guna mempersiapkan era pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungannya ke IKN merupakan perdana setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bulan lalu tepatnya pada Senin 19 Agustus 2024. Ia ke IKN didampingi perangkat Deputi dan tim.

Ia mengungkapkan, KKK bertugas memberikan dukungan komunikasi Presiden sekaligus menjembatani media dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan Presiden. Tantangan pada kepemimpinan selanjutnya adalah memberikan informasi publik seluasnya mengenai 8 Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program aksi cepat, dan salah satunya  adalah keberlanjutan IKN.

Saat peninjauan, Kepala KKK didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN/Juru Bicara, Troy Pantouw serta dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Kementerian PUPR.

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Istana Garuda, Istana Negara, Taman Kusuma Bangsa, Sumbu Kebangsaan (Plaza Seremoni, Plaza UMKM, Forest Trail), Kantor Media di HPK (Antara, TVRI, dan RRI), Command Centre, Swissotel Hotel Nusantara, Embung MBH, Rumah Susun ASN, Rumah Teknologi Nusantara, serta melakukan uji coba Autonomus Rail Transit (ART).

Kepala KKK, Hasan Nasbi menyampaikan peninjauan ini untuk melihat langsung perkembangan IKN, "Tentu kita ingin melihat sendiri progres IKN seperti apa dan bagaimana perkembangan-perkembangan pembangunan di sini," ujarnya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

"Awalnya kita juga ketika datang dengan imajinasi yang kira kira berkembang di media sosial, berkembang di beberapa media, tapi ketika sampai di sini, menurut saya perkembangan IKN sangat impresif sekali, dan kita bisa membayangkan visi IKN ke depan," imbuhnya.

 

