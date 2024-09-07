Viral Pemotor Kritis Ditembak Maling di Minimarket Jayanti Tangerang

JAKARTA - Seorang pemilik motor, FS (27) terpaksa harus menjalani perawatan intensif di RSUD Balaraja, Tangerang lantaran mengalami luka hingga kritis pasca ditembak pelaku pencurian. Insiden itu sampai viral di media sosial Instagram.

Salah satunya diunggah akun Instagram @infojaksel.id pada Jumat (6/9/2024), yang mana disebutkan seorang pemilik kendaraan bermotor ditembak hingga kritis. Peristiwanya terjadi di depan parkiran minimarket kawasan Jayanti, Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Serang KM 35 pada Kamis, 5 Agustus 2024 lalu.

"Aksi Curanmor makin sadis di Tangerang, seorang pria di Jayanti Tangerang ditembak pelaku yang diduga membawa senpi," tulis akun Instagram tersebut sebagaimana dilihat pada Jumat.

Korban yang mengalami luka kritis itu dilarikan ke RS Balaraja, Tangerang guna mendapatkan perawatan intensif atas lukanya. Korban ditembak pelaku pasca memergoki maling hendak menggasak motornya yang terparkir di depan minimarket, saat melakukan perlawanan, korban justru ditembak.

Dalam video yang diunggah, korban tampak tergeletak di depan minimarket. Meski begitu, korban masih bernapas dan berhasil dilarikan ke rumah sakit.

(Arief Setyadi )