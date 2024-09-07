Polisi Buru Maling yang Tembak Pemotor di Minimarket Jayanti Tangerang

JAKARTA - Polisi tengah memburu pelaku pencurian yang menembak pemilik motor FS di depan minimarket kawasan Jalan Raya Derang, KM 35, Jayanti, Tangerang. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah saksi.

"Kami terus memburu pelaku, saat ini telah mengumpulkan sejumlah saksi," ujar Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazaruddin, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi di parkiran minimarket kawasan Jayanti, Tangerang, yang mana korban ditembak pasca memergoki aksi pelaku. Pelaku berencana menggasak motor korban yang terparkir di parkiran minimarket tersebut dengan membobol kunci motor korban menggunakan munci Letter T.

"Mengetahui motornya mau dicuri, korban berlari keluar minimarket dan meneriaki pelaku. Mengetahui aksinya gagal, pelaku sontak mengeluarkan senjata api dan menembak korban di bagian kepalanya," tuturnya.

Ia menambahkan, pelaku mengeluarkan senjata api saat korban hendak mencegah motornya itu dicuri, lantas pelaku menembak korban. Pelaku pun langsung meninggalkan lokasi, sedangkan korban tergeletak di depan minimarket tersebut.



(Arief Setyadi )