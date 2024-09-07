Cek CCTV, Polisi Lacak Maling Penembak Pemotor di Minimarket Jayanti Tangerang

JAKARTA - Polisi tengah mendalami identitas pelaku maling yang menembak pemilik motor, FS di depan minimarket kawasan Jalan Raya Serang, KM 35, Jayanti, Tangerang. Polisi tengah memeriksa rekaman CCTV hingga saksi-saksi.

"Saat ini, telah mengumpulkan sejumlah saksi dan beberapa alat bukti seperti rekaman CCTV," ujar Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazaruddin pada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, dalam kasus tersebut, polisi tengah memeriksa saksi-saksi hingga rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Tujuannya, menggali kronologi kasus pencurian hingga berujung penembakan terhadap korban dan mendalami identitas pelaku maling.

Adapun korban, tambahnya, ditembak pelaku pasca memergoki aksi maling yang hendak menggasak motornya itu di parkiran minimarket kawasan Jayanti. Pelaku sempat membobol kunci motor korban dengan kunci Letter T, hanya saja sudah dipergoki korban, disitulah pelaku lalu mengeluarkan senjata api dan menembak korban.

"Mengetahui motornya mau dicuri, korban berlari keluar minimarket dan meneriaki pelaku. Mengetahui aksinya gagal, pelaku sontak mengeluarkan senjata api dan menembak korban di bagian kepalanya," katanya.

(Arief Setyadi )