HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Lanjutkan Program Rusun Superblok Era Ahok

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |03:01 WIB
Pramono Bakal Lanjutkan Program Rusun Superblok Era Ahok
Bacagub Jakarta Pramono Anung (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung memastikan program Rusun Superblok akan tetap dijalankan pada saat terpilih sebagai Gubernur periode 2024-2029. Rusun Superblok merupakan program yang pernah dijalankan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini diungkapkan Pramono saat menghadiri konsolidasi internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) yang digelar di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara, Jumat (6/9/2024).

Mulanya, dia menyinggung jika program-program gubernur pendahulu yang baik akan terus dilanjutkan. Termasuk di antaranya, apa yang pernah digagas Ahok.

"Kalau bagi saya pribadi. Apa yang ditinggalkan Pak Ahok dengan Rumah Susun Superblok yang terencana tadi, maka yang kurang apa? Ide Pak Ahok itu luar biasa," kata Pramono.

Sayangnya, kata dia, program tersebut tidak sempat diselesaikan lantaran peristiwa politik yang sangat keras pada saat Pilkada Jakarta 2017 lalu. Meski terhambat, dia memastikan program tersebut akan dilanjutkan jika terpilih nantinya.

Halaman:
1 2
      
