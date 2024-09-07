Pasutri Lansia di Cipondoh yang Ditemukan Tewas Alami Sejumlah Tusukan

TANGERANG - Suami istri lanjut usia berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di rumahnya sendiri, di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, sang istri RB mengalami lima tusukan dan BK 2 tusukan.

“Untuk istrinya ada 5 luka tusukan, suaminya 2 (luka) tusukan. Dua-duanya di bagian perut,” kata Zain, Sabtu (7/9/2024).

Zain juga mengungkapkan bahwa pada saat ditemukan, korban ditemukan dalam ruangan yang berbeda. Untuk istri berada di tempat tidur dan suami tengah duduk di ruang tamu.

“Kemudian yang perempuannya ditemukan di atas tempat tidur, suaminya di sedang duduk (di ruang tamu) dan dibawahnya ditemukan pisau,” ujar dia.