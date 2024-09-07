Ingin Jadikan Jakarta sebagai Kota Global, RK Pastikan Tidak Akan Tinggalkan Budaya Betawi

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil (RK) bertekad bakal membuat Jakarta kota global usai tak lagi menyandang status ibu kota. Untuk mencapai itu, RK pun berjanji tak akan meninggalkan kearifan lokasi seperti budaya Betawi.

"Jangan sampai (tujuan menjadikan Jakarta) kota global tercapai, tetapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal, yaitu budaya Betawi,” kata RK dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Sabtu (7/9/2023).

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini menyatakan bakal menemui warga Jakarta di semua daerah. Tujuannya agar visi-misinya fokus pada penyelesaian persoalan masyarakat Jakarta.