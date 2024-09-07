Petugas PPSU Kebon Kosong Jakpus Dibacoki Kawanan Begal, Motor Dibawa Kabur

JAKARTA - Seorang petugas penanganan prasarana umum (PPSU) berinisial AH (47), menjadi korban begal di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diduga berjumlah empat orang.

“Diperkirakan (pelaku) berjumlah empat orang menggunakan dua motor. Identitas belum diketahui,” kata Kasie Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

Ricky menjelaskan, kejadian begal tersebut terjadi pada Senin 2 September 2024 sekira pukul 04.15 WIB. Kejadian bermula saat empat orang pelaku memberhentikan korban secara paksa di Jalan Corvair, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

“Pelaku melakukan pemukulan ke arah bagian kepala korban menggunakan balok kayu. Helm warna hitam yang dikenakan korban mengalami retak di bagian atas setelah terjadi pemukulan,” ujar dia.