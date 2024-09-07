Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas PPSU Kebon Kosong Jakpus Dibacoki Kawanan Begal, Motor Dibawa Kabur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:02 WIB
Petugas PPSU Kebon Kosong Jakpus Dibacoki Kawanan Begal, Motor Dibawa Kabur
Illustrasi Pelaku Begal (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang petugas penanganan prasarana umum (PPSU) berinisial AH (47), menjadi korban begal di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diduga berjumlah empat orang.

“Diperkirakan (pelaku) berjumlah empat orang menggunakan dua motor. Identitas belum diketahui,” kata Kasie Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

Ricky menjelaskan, kejadian begal tersebut terjadi pada Senin 2 September 2024 sekira pukul 04.15 WIB. Kejadian bermula saat empat orang pelaku memberhentikan korban secara paksa di Jalan Corvair, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

“Pelaku melakukan pemukulan ke arah bagian kepala korban menggunakan balok kayu. Helm warna hitam yang dikenakan korban mengalami retak di bagian atas setelah terjadi pemukulan,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931//bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162658//kecelakaan-cZaT_large.jpg
Duh! Pengemudi yang Tabrak PPSU hingga Harus Diamputasi Belum Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154627//pemerintah-C6oj_large.jpg
Fenomena Sarjana Lamar PPSU, Pramono: Kami Tidak Bedakan dengan Lulusan SD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007//pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151400//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-gEb5_large.jpg
Ini Alasan Pramono Copot Lurah Malaka Sari Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150818//lurah_malaka_sari_pinjam_rp17_juta_ke_ppsu_berujung_dibebastugaskan-6ckK_large.png
Lurah Malaka Sari Pinjam Rp17 Juta ke PPSU Berujung Dibebastugaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement