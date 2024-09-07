Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Tabung Gas Bocor, Warteg di Kebayoran Ludes Terbakar

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |11:53 WIB
Gegara Tabung Gas Bocor, Warteg di Kebayoran Ludes Terbakar
Illustrasi Kebakaran (foto: freepik)
JAKARTA - Sebuah warteg terbakar di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan pada hari Sabtu (7/9/2024) pagi hari ini. Satu unit mobil Damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Adapun, lokasi warteg ini berada di Jalan Penghulu RT 003/01 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran. Informasi adanya Kebakaran ini dilaporkan salah seorang warga bernama Nindi yang menghubungi Disgulkarmat pada pukul 07.45 WIB.

"Bapak Nindi melihat asap dari lantai 2 warteg, kemudian pak Nindi meminta bantuan warga. Pak Nindi kemudian telepon ke kantor Sudin. Unit dari pos terdekat di luncurkan ke TKP," tulis keterangan Command Center.

Saat personel dan unit Damkar tiba di TKP, situasi sudah aman dapat dipadamkan oleh warga sekitar. Anggota hanya mengambil data-data. 

"Dugaan Penyebab : Tabung gas LPG bocor (GAS)," pungkasnya.

(Awaludin)

      
