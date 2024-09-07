Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Pria Bersajam yang Diamankan Bhabinkamtibmas di Jaktim Positif Narkoba

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |12:30 WIB
Polisi Sebut Pria Bersajam yang Diamankan Bhabinkamtibmas di Jaktim Positif Narkoba
Aksi Heroik Bhabinkamtibmas Amankan Pria Bersajam di Jaktim. Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Kombes Nicolas Ari Lilipaly mengatakan, pria yang mengacungkan senjata tajam (sajam) ke warga di Jaktim, Danovan Sembiring Meliala (43) positif narkoba. Aksi pelaku diamankan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pulogadung, Aiptu Agus Supriyatna, pun sempat viral di media sosial. 

 "Yang bersangkutan (Danovan) juga pengguna narkoba," kata Ari kepada wartawan saat dihubungi, Sabtu (7/9/2024).

Kendati demikian, Ari menyampaikan, Danovan masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri hingga kini.

"Masih dibantarkan karena dirawat di RS Polri untuk mengecek kesehatannya," tutur Ari.

Sekedar informasi, aksi Danovan terjadi kala tengah mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel di sekitar Jalan Kayu Putih, Pulogadung Jakarta Timur. 

Kemudian, kendaraan pelaku mogok, selanjutnya Danovam turun dari mobil dan melakukan pengancaman terhadap tukang parkir dan pengendara lain dengan menggunakan satu buah senjata tajam jenis golok.

Warga pun melapor ke polisi. Selanjutnya, Bhabinkamtibmas Polsek Pulogadung, Jakarta Timur, Aiptu Agus Supriyatna datang dan meminta pelaku untuk menyimpan senjata tajam miliknya. 

 

