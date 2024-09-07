Alasan KPU Pilih Kota Depok Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan alasannya memilih Kota Depok, Jawa Barat untuk menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pasalnya, wilayah itu menjadi salah satu yang memiliki populasi pemilih cukup padat.

“Depok ini salah satu wilayah urban dengan populasi pemilih cukup padat,” kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada awak media di Lapangan Sepakbola Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2024).

Idham juga menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah urban, seperti halnya Depok. “Dan kami juga ingin mengetahui sampai sejauh mana penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah urban,” ucapnya.

Dia mengatakan pihaknya telah memiliki beberapa klasifikasi dalam proses pemungutan suara mulai dari wilayah urban, pedesaan, bahkan juga kategori lainnya. Sehingga, penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada November 2024 mendatang akan terselenggara dengan matang.

“Karena nanti kami punya beberapa klasifikasi, pada wilayah urban, ada wilayah pedesaan dan ada banyak kategori lainnya karena kami menyelenggarakan kegiatan simulasi tidak hanya satu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Idham mengatakan bahwa simulasi pemungutan suara untuk Pilkada kali ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pemungutan suara dan sampai sejauh mana tingkat akurasi petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengadministrasikan hasil pemungutan suara.