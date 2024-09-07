Pria Bersajam yang Diamankan Bhabinkamtibmas di Jaktim Diperiksa Kejiwaannya

JAKARTA - Pria yang mengacungkan senjata tajam (sajam) ke warga di Jakarta Timur (Jaktim), Danovan Sembiring Meliala (43) masih dibantarkan di Rumah Sakit Polri. Langkah itu dilakukan untuk diperiksa kejiwaannya.

"Yang bersangkutan masih dicek kejiwaannya oleh Dokter ahli ya," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ari Lilipaly saat dihubungi wartawan, Sabtu (7/9/2024).

Ari mengatakan, Danovan dibantarkan di Rumah Sakit Polti untuk menjalani perawatan dan tes kesehatan.

“Masih dibantarkan, karena dirawat di RS Polri untuk mengecek kesehatannya," terang Ari.

Kendati demikian, Ari berkata, Danovan telah positif narkoba. "Yang bersangkutan juga pengguna narkoba," ucap Ari.

Sekedar informasi, aksi Danovan terjadi kala tengah mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel di sekitar Jalan Kayu Putih, Pulogadung Jakarta Timur.

Kemudian, kendaraan pelaku mogok, selanjutnya Danovam turun dari mobil dan melakukan pengancaman terhadap tukang parkir dan pengendara lain dengan menggunakan satu buah senjata tajam jenis golok.

Warga pun melapor ke polisi. Selanjutnya, Bhabinkamtibmas Polsek Pulogadung, Jakarta Timur, Aiptu Agus Supriyatna datang dan meminta pelaku untuk menyimpan senjata tajam miliknya.