Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagikan Buku dan Laptop di TBM Situ Rompong, MNC Peduli Harap Bisa Berikan Inspirasi untuk Anak-Anak

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:08 WIB
Bagikan Buku dan Laptop di TBM Situ Rompong, MNC Peduli Harap Bisa Berikan Inspirasi untuk Anak-Anak
MNC Peduli di TBM Situ Rompong
A
A
A

TANGERANG - Head of CSR Tengku Havid mengaku masih banyak anak di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi.

“Kami sadar bahwa masih banyak anak-anak yang tidak dapat mengakses digital dan tidak banyak yang mengetahui apa saja profesi seorang Broadcasting. Kami harap kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak dan bermanfaat bagi Taman Baca itu sendiri”, ucap Head of CSR Tengku Havid.

Diketahui, dalam rangka Hari Literasi Internasional, MNC Peduli memberikan laptop untuk digunakan anak-anak di Taman Baca Masyarakat (TBM) Situ Rompong, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Jumat (06/09/24).

Langkah demikian sebagai upaya nyata meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital di tengah masyarakat. Selain itu, MNC Peduli juga memberikan buku bacaan dan edukasi tentang profesi broadcasting.

Pada kegiatan ini, anak-anak terlihat antusias untuk belajar dan mengetahui lebih dalam apa saja yang dikerjakan oleh seorang Broadcasting dan dapat menjadikan inspirasi cita-cita dimasa depannya.

Sementara itu, penguru TBM Situ Rompong, Leli Selviana, mengucapkan apresiasi atas kepedulian MNC Peduli aktif berpartisipasi dalam peningkatan literasi masyarakat, termasuk dengan bantuan buku serta laptop yang diberikan.

"Harapan aku buat di taman baca semakin banyak anak-anak yang datang buat belajar dan semakin banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya belajar di taman baca ini. Terimakasih untuk MNC Peduli, semoga ke depan kita bisa terus berkolaborasi seperti ini," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190022//tips_motiontrade-YQgh_large.jpg
Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190019//kaki_palsu-Ccup_large.jpg
Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3189993//kaki_palsu-lTG5_large.jpg
Penerima Bantuan Kaki Palsu MNC Peduli Bersyukur Bisa Produktif Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893//warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876//mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189725//mnc_peduli-3ngi_large.jpg
MNC Peduli Raih Volunteer Award 2025 dari PMI Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement