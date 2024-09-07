Bagikan Buku dan Laptop di TBM Situ Rompong, MNC Peduli Harap Bisa Berikan Inspirasi untuk Anak-Anak

TANGERANG - Head of CSR Tengku Havid mengaku masih banyak anak di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi.

“Kami sadar bahwa masih banyak anak-anak yang tidak dapat mengakses digital dan tidak banyak yang mengetahui apa saja profesi seorang Broadcasting. Kami harap kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak dan bermanfaat bagi Taman Baca itu sendiri”, ucap Head of CSR Tengku Havid.

Diketahui, dalam rangka Hari Literasi Internasional, MNC Peduli memberikan laptop untuk digunakan anak-anak di Taman Baca Masyarakat (TBM) Situ Rompong, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Jumat (06/09/24).

Langkah demikian sebagai upaya nyata meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital di tengah masyarakat. Selain itu, MNC Peduli juga memberikan buku bacaan dan edukasi tentang profesi broadcasting.

Pada kegiatan ini, anak-anak terlihat antusias untuk belajar dan mengetahui lebih dalam apa saja yang dikerjakan oleh seorang Broadcasting dan dapat menjadikan inspirasi cita-cita dimasa depannya.

Sementara itu, penguru TBM Situ Rompong, Leli Selviana, mengucapkan apresiasi atas kepedulian MNC Peduli aktif berpartisipasi dalam peningkatan literasi masyarakat, termasuk dengan bantuan buku serta laptop yang diberikan.

"Harapan aku buat di taman baca semakin banyak anak-anak yang datang buat belajar dan semakin banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya belajar di taman baca ini. Terimakasih untuk MNC Peduli, semoga ke depan kita bisa terus berkolaborasi seperti ini," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)