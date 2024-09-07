Tawuran di Bekasi, Siswa SMP Tewas Kena Bacok di Leher

BEKASI - Dua kelompok remaja dari sekolah berbeda terlibat tawuran di wilayah Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, hingga memakan korban. Seorang remaja berinisial F (14) tewas akibat kejadian tersebut.

Korban berinisial F pelajar SMP Negeri 1 Cabangbungin, warga Kampung Tapak Serang, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, itu tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, akibat luka bacokan senjata tajam di bagian leher.

Korban yang sudah bersimbah darah itu sempat mendapatkan pertolongan pertama di sebuah klinik. Namun lantaran lukanya cukup parah korban harus dirujuk ke RSUD Cabangbungin, sayangnya nyawa korban tidak tertolong.

Salah satu guru sekaligus wakil kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Cabangbungin Tambrin mengatakan, mulanya Ia mendapat kabar bahwa salah satu anak didiknya itu tewas akibat tawuran dari pesan berantai yang menyebut korban tewas melalui grup aplikasi pesan WhatsApp.