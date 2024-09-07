Survei: Warga Masih Berharap Ahok dan Anies Tampil di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Kepuasan atas kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan sebagai dua Gubernur Jakarta pendahulu masih dirasakan cukup tinggi oleh masyarakat. Bahkan, keduanya masih diinginkan oleh warga Jakarta maju kembali di Pilkada 2024 ini.

Kepala peneliti Political Strategy Group (PSG) Ahsan Ridhoi menyampaikan bahwa dalam surveinya, mereka turut menanyakan siapa sosok calon Gubernur yang mereka akan pilih di Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, Anies Baswedan tertinggi dengan tingkat keterpilihan sebesar 39%, Basuki Tjahaja Purnama 22% dan Ridwan Kamil sebesar 15%.

"Artinya warga Jakarta itu pada dasarnya cenderung menginginkan mantan Gubernurnya itu kembali memimpin mereka. Dan itu juga tercermin dari, berkolerasi dengan kepuasan. Ahok dan Anies itu sangat tinggi," kata Ahsan dalam paparan hasil surveinya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

Ahsan menyampaikan bahwa survei ini tentunya dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Kepala daerah bagi partai politik yang diputuskan pada 20 Agustus kemarin. Sehingga, ketiga nama ini masih diisukan akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

Survei ini juga memperlihatkan bagaimana tingkat kepuasan dari kinerja Ahok dan Anies saat memimpin Jakarta lalu. Dimana, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Ahok sebesar 84 persen.