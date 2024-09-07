Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bisa Menang Satu Putaran di Pilkada Jakarta 2024, Ini Kuncinya

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:09 WIB
Ridwan Kamil Bisa Menang Satu Putaran di Pilkada Jakarta 2024, Ini Kuncinya
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta, Ridwan Kamil masih terbuka peluang untuk dapat menang kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Kang Emil, sapaan akrabnya untuk dapat mengunci kemenangan tersebut.

Kepala peneliti lembaga political strategy group (PSG), Ahsan Ridhoi menyebut hal itu bisa saja terjadi jika Ridwan Kamil dapat secara bulat menggaet suara pemilih atau pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan juga suara pendukung Anies Baswedan.

Akan tetapi, di sisi lain, dia meyakini Ahok bersama pendukungnya yakni Ahokers akan menjatuhkan pilihan kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang kini diusung oleh PDIP, yang juga merupakan partai Ahok. Sementara, Anies Baswedan sendiri belum memutuskan kemana arah dukungan politiknya.

"Oleh karena itu, kecil kemungkinan RK (menang satu putaran), jika tidak dapat dukungan mayoritas di putaran pertama," kata Ahsan dalam paparannya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
