HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Soal Rencana Sowan ke Jokowi: Bisa Saja setelah Tak Jadi Presiden

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:03 WIB
Rano Karno Soal Rencana Sowan ke Jokowi: Bisa Saja setelah Tak Jadi Presiden
Rano Karno Temui Masyarakat. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno buka suara perihal rencana sowan ke para mantan Gubernur. Bahkan, salah satunya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta Periode 2012-2014. Setelah itu, Joko Widodo diusung untuk maju dalam kontestasi Pilpres hingga akhirnya terpilih menjadi Presiden periode 2014-2024.

“Ya nanti pasti. Artinya gini, Mas Pram dan saya, kita ketemu dengan para mantan Gubernur. Pak Jokowi pernah menjadi Gubernur,” kata Rano Karno kepada wartawan, Sabtu (7/9/2024).

Rano Karno tidak menjelaskan secara rinci terkait kapan akan bertemu dengan Jokowi akan dilakukan. 

Dia menyebut, tidak menutup kemungkinan pertemuan itu akan terjadi usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden.

“Konteksnya itu. Mungkin bisa saja setelah beliau (Jokowi) tidak lagi jadi Presiden kita bertemu,” jelas dia.

Sebagai informasi, sejauh ini Sejauh ini, pasangan  cagub-cawagub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno sudah menemui Fauzi Bowo atau Foke dan Sutiyoso.

(Puteranegara Batubara)

      
