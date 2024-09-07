Anies Baswedan Disebut Dukung Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengungkit foto pertemuan antara dirinya, Pramono Anung dan Anies Baswedan di Car Free Day (CFD) Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu simbol adanya dukungan ke pasangan dari PDIP tersebut.

Hanya saja, kata Rano, Anies tak secara resmi mendeklarasikan bentuk dukungan kepada pasangan tersebut di kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2024. Tapi, dalam politik simbol apapun itu menjadi sangat berarti.

“Kemarin ada rezeki anak soleh. Ketemu bang Anies di CFD. Fotolah kita bertiga. Ya sudah, gue enggak usah kasih tahu maksudnya ape. Kalau orang mau foto, pasti ada niat. Kalau Bang Anies enggak mau (dukung), enggak mau dong dia foto. Cuma memang tidak declare lah,” kata Rano Karno kepada wartawan, Sabtu (7/9/2024).

Dia mengatakan bahwa sosok Anies memiliki basis suara yang besar di Jakarta. Rano Karno pun berkata dirinya telah meminta Anies untuk membantu berkaitan dengan ide-ide untuk kemajuan Jakarta.

“Kita paham, bang Anies adalah orang yang punya posisi cukup besar. Makanya itu kita bilang, 'bang, yok bantu kita'. Bantu itu bukan berarti fisik, idenya apa bang? Abang kan punya konsep, apa yang belum selesai? Yok, sekarang ini mungkin, secara nyata kan bang Anies belum bisa ikut. Apa bang yang bisa kita teruskan? Itunya saja,” jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan tak disengaja bertemu dengan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno.

Pertemuan tersebut terjadi usai berolahraga di arena Car Free Day (CFD) Jakarta Jalan Pintu Satu Senayan atau sampai FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (1/9/2024) pagi.

Pantauan di lokasi, Anies mengenakan kaus hitam bertuliskan 'We The People' bercengkerama dengan Pramono-Rano. Pramono-Rano dan Anies sebenarnya sama-sama dari arena CFD Bundaran Hotel Indonesia (HI) hanya saja di lokasi yang berbeda.

Anies menyapa warga di dekat Halte Phinisi Transjakarta Bundaran HI. Sedangkan Pramono-Rano di Halte Tosari dan Jalan Sumenep, Menteng. "Sampai ketemu, sampai nanti," ucap Anies kepada Pramono-Rano.