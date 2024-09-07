Paslon Pramono-Rano Bakal Temui Anies Baswedan dalam Waktu Dekat Terkait Pilkada

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya memiliki rencana pertemuan dengan Anies Baswedan terkaita dengan Pilkada serentak tahun 2024. Proses tatap muka itu disebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Hal ini diungkapkan Pramono saat ngobrol santai bersama media yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024). Sayangnya, belum disampaikan kapan dan dimana pertemuan tersebut.

"Memang kami berdua merencanakan setelah bertemu dengan Bang Foke, Bang Yos, kami akan bertemu dengan Mas Anies dalam waktu dekat," kata Pramono.

Pramono menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Anies, dirinya akan menawarkan sekaligus menyampaikan apa yang menjadi gagasan program kerjanya. Tak hanya itu, dia juga ingin meminta masukan dan pandangan Anies terkait Jakarta ke depan.

"Karena semua orang mempunyai kelebihan ketika membangun Jakarta ini," ujarnya.

Diketahui, Pramono dan Rano telah melakukan pertemuan dengan Fauzi Bowo atau biasa disapa Foke. Pertemuan itu berlangsung di museum MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kemudian, mereka melanjutkan silaturahminya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta pendahulu lainnya yakni Sutiyoso atau Bang Yos.

(Puteranegara Batubara)