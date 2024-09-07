2 Rumah dan 1 Kos-kosan di Palmerah Jakbar Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA - Dua unit rumah dan satu kos-kosan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat terbakar Sabtu (7/9/2024). Si jago merah muncul diduga akibat korsleting listrik.

Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Sulaiman Gang Amal, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

“Objek yang terbakar dua unit rumah dan satu Kosan lima Pintu,” kata Syarifudin dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

Syarifudin mengungkapkan, pihaknya menerima informasi adanya kebakaran tersebut sekira pukul 14.42 WIB. Untuk pemadaman dimulai pukul 14.49 WIB.

Untuk kronologinya, dia menjelaskan pemilik rumah atas nama Toni mulanya melihat api dari kabel udara listrik di depan rumahnya.

“Kemudian mencoba memadamkan api, namun tidak bisa karena api sudah membesar,” ujarnya.