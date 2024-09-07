Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polresta Tangerang Tangkap 2 Maling Bersenpi yang Belasan Kali Beraksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:28 WIB
Polresta Tangerang Tangkap 2 Maling Bersenpi yang Belasan Kali Beraksi
Polresta Tangerang Rilis Kasus Curanmor Bersenpi. Foto: Dok. Polresta Tangerang.
A
A
A

TANGERANG - Polresta Tangerang menangkap dua orang berinisial AS (21) dan WW (24), pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api. 

Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko mengatakan kedua pelaku diamankan di Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah belasan kali melancarkan aksinya.

“Kedua pelaku mengaku bahwa mereka telah melakukan aksi pencurian belasan kali bersama dengan rekan mereka, yaitu J dan Y, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Baktiar dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024)).

Baktiar mengungkapkan, para pelaku telah melakukan aksi pencurian di berbagai wilayah, termasuk Desa Bunder di Kecamatan Cikupa hingga Kecamatan Pasarkemis.

Mereka melakukan aksinya dengan menggunakan kunci leter T untuk mencongkel sepeda motor yang sudah diincar. Tak hanya itu, polisi juga menyita senjata api jenis revolver.

“Barang bukti tersebut meliputi satu buah senjata api jenis Revolver Rakitan berisikan dua peluru, dua buah Leter “T” beserta mata kunci palsu, satu buah Dop Magnet, dua buah kunci kontak, serta beberapa kendaraan motor yang diduga hasil curian,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief Nazarudin Yusuf pelaku mengaku bahwa senjata api tersebut milik Y yang saat ini masih buron.

 

Halaman:
1 2
      
