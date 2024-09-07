Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Warga Jakarta Utara Tak Mimpi Wilayahnya Jadi Dubai, Sindir RK?

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:59 WIB
Pramono Sebut Warga Jakarta Utara Tak Mimpi Wilayahnya Jadi Dubai, Sindir RK?
Pramono Anung
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mengungkap bahwa warga Jakarta Utara tidak bermimpi wilayahnya disulap seperti Dubai. Menurutnya, keinginan warga hanya berfokus pada bagaimana penyelesaian masalah banjir.

Hal ini berhasil ditangkap Pramono ketika menyapa warga Kepala Gading, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2024).

"Mereka saat ini tidak bermimpi tentang Jakarta atau Jakarta Utara atau Jakarta Pulau Seribu jadi Dubai, tapi yang dimimpikan adalah bagaimana persoalan banjir yang ada di mereka," kata Pramono saat berbincang dengan media di kawasan Menteng.

Pramono mengatakan, sebenarnya selama ini persoalan banjir sudah terbantu dengan adanya waduk Sukamahi dan Ciawi. Tetapi, hal itu belum menyelesaikan persoalan dibawah seperti pompa.

"Tetapi belum menyelesaikan persoalan di bawah, karena apa? sodetan belum selesai, banjir kanalnya belum selesai, dan pompa-pompa di bawah," ujarnya.

Menurutnya, wilayah Jakarta dan lautnya hampir sejajar. Begitu air rob sedikit naik, maka pasti banjir akan terjadi.

"Nah, persoalan ini bisa diselesaikan dengan memasang pompa yang memang pompa yang cukup untuk mengalihkan itu," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) telah menyiapkan sejumlah program bila terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Program itu sesuai slogan: Jakarta Baru, Jakarta Maju.

 

