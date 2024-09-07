Pramono Anung-Rano Karno Mulai Genit Lirik Basis Suara Anies Baswedan di Pilgub DKI

JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mulai melirik basis suara Anies Baswedan. Ia bahkan menyebut sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam barisan pendukung Anies Baswedan.

Hal ini dikatakan Pramono saat disinggung bagaimana upaya mereka dalam menggaet suara pemilih pendukung Anies pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024 nanti.

"Jadi yang pertama, bagaimana cara untuk supaya pemilih Mas Anies yang besar itu kemudian tertarik kepada kami? Sederhana. Seperti yang kami sampaikan, saya sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang mendukung Mas Anies," kata Pramono saat ngobrol bareng media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

Bahkan, Pramono menyebut bahwa banyak sejumlah tokoh pendukung Anies yang juga akan masuk ke dalam tim yang bakal membantunya pada kontestasi Pilkada Jakarta nanti.

"Lihat aja jubirnya, jubir saya dan jubirnya Bang Rano dulu pernah menjadi bagian dari tim pemenangannya beliau. Ini bagian dari hal yang sederhana," ujarnya.



(Khafid Mardiyansyah)