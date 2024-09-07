Pria Bersajam yang Ditangkap di Pulogadung Ternyata Pengguna Psikotropika

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ari Lilipaly mengungkapkan, pria yang mengacungkan senjata tajam di kawasan Pulogadung positif psikotropika.

Diketahui, aksi pelaku diamankan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Pulogadung Aiptu Agus Supriyatna dan viral di media sosial.

“Yang bersangkutan pengguna psikotropika, terbukti urine positif,” kata Nicolas kepada wartawan Sabtu (7/9/2024).

Saat ini, kata Nicolas, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. “Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Masih menunggu hasil,” ujar dia.

Dia pun menambahkan, pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas aksinya tersebut. “(Statusnya) tersangka, tapi dibantarkan,” jelas dia.