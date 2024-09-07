Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Bersajam yang Ditangkap di Pulogadung Ternyata Pengguna Psikotropika

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |21:08 WIB
Pria Bersajam yang Ditangkap di Pulogadung Ternyata Pengguna Psikotropika
pria bersajam diamankan di Pulogadung (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ari Lilipaly mengungkapkan, pria yang mengacungkan senjata tajam di kawasan Pulogadung positif psikotropika.

Diketahui, aksi pelaku diamankan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Pulogadung Aiptu Agus Supriyatna dan viral di media sosial.

“Yang bersangkutan pengguna psikotropika, terbukti urine positif,” kata Nicolas kepada wartawan Sabtu (7/9/2024).

Saat ini, kata Nicolas, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. “Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Masih menunggu hasil,” ujar dia.

Dia pun menambahkan, pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas aksinya tersebut. “(Statusnya) tersangka, tapi dibantarkan,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pulogadung Viral Pria Bersajam
