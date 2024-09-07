Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Tewas Ditusuk Security Usai Antarkan Kelapa Sawit

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |21:11 WIB
Sopir Tewas Ditusuk <i>Security</i> Usai Antarkan Kelapa Sawit
MERANGIN - JK (40) warga Desa Bungo Antoi kecamatan Tabir Selatan kabupaten Merangin, Jambi Sabtu (7/9/2024) sekitar pukul 16.00 WIB tewas usai ditikam oknum security usai mengantar buah kelapa sawit ke pabrik.

Informasi yang dihimpun, belum diketahui permasalahan dan penyebab pastinya hingga seorang sopir truk angkutan kelapa sawit ini tewas ditangan security PT Sogun.

Usai kejadian penikaman hingga sopir truk tewas, security yang diketahui bernama BR tersebut dikeroyok beramai-ramai oleh warga yang melihat kejadian, akibatnya security tersebut mengalami luka-luka dan saat dilarikan ke puskesmas oknum security meninggal dunia.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto saat dikonfirmasi media ini membenarkan jika telah terjadi penikaman hingga menyebabkan seorang sopir tewas.

"Iya, kejadiannya di kecamatan Tabir Selatan. Saat ini anggota sedang berada dilokasi mengambil keterangan saksi," terang Kapolres singkat Sabtu (7/9/2024).
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
jambi Sopir truk pembunuhan mayat
