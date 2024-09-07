Sopir Tewas Ditusuk Security Usai Antarkan Kelapa Sawit

MERANGIN - JK (40) warga Desa Bungo Antoi kecamatan Tabir Selatan kabupaten Merangin, Jambi Sabtu (7/9/2024) sekitar pukul 16.00 WIB tewas usai ditikam oknum security usai mengantar buah kelapa sawit ke pabrik.

Informasi yang dihimpun, belum diketahui permasalahan dan penyebab pastinya hingga seorang sopir truk angkutan kelapa sawit ini tewas ditangan security PT Sogun.

Usai kejadian penikaman hingga sopir truk tewas, security yang diketahui bernama BR tersebut dikeroyok beramai-ramai oleh warga yang melihat kejadian, akibatnya security tersebut mengalami luka-luka dan saat dilarikan ke puskesmas oknum security meninggal dunia.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto saat dikonfirmasi media ini membenarkan jika telah terjadi penikaman hingga menyebabkan seorang sopir tewas.

"Iya, kejadiannya di kecamatan Tabir Selatan. Saat ini anggota sedang berada dilokasi mengambil keterangan saksi," terang Kapolres singkat Sabtu (7/9/2024).



(Khafid Mardiyansyah)