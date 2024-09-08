Prabowo Bahas Kerjasama Bidang Pertahanan dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim

Prabowo Bahas Kerjasama Bidang Pertahanan dengan Raja Malaysia

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Raja Malaysia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Pertemuan itu digelar pada Sabtu 7 September 2024 .

Dalam kesempatan itu, mantan Danjen Kopassus ini menyampaikan komitmennya untuk menggali lebih banyak potensi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.

"Saya menghargai hubungan kuat antara kedua negara kita dan akan terus berusaha meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang pertahanan," kata Prabowo melalui keterangan resminya, Minggu (8/9/2024).

"Saya menghargai harapan baik Anda dan berharap kemitraan kita terus berkembang untuk kepentingan bersama," sambungnya.

Sebagai informasi, kedua tokoh ini merupakan sahabat lama. Persahabatan Prabowo dan Sultan Ibrahim telah terjalin lebih dari 40 tahun, ketika menempuh pendidikan militer bersama di Fort Bragg, Amerika Serikat.