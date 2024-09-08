Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertolak ke Samarinda, Jokowi Bakal Hadiri Pembukaan MTQ Nasional 2024 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:18 WIB
Bertolak ke Samarinda, Jokowi Bakal Hadiri Pembukaan MTQ Nasional 2024 
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka kunjungan kerja. Presiden berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/9/2024) pukul 12.30 WIB. 

"Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan menghadiri peresmian pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXX Tahun 2024 yang digelar di Stadion Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda, pada malam hari nanti," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Setibanya di Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung, Kota Samarinda, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Presiden dan Ibu Iriana akan beristirahat sejenak dan berganti pakaian untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Sebagai informasi, dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur, Presiden didampingi Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma yaitu Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
