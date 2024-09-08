Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Ibu Memeluk Anaknya dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:36 WIB
Viral Ibu Memeluk Anaknya dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!
Viral ibu memeluk anaknya dari balik jeruji penjara (Foto : Tangkapan Layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Momen seorang ibu memeluk anaknya dari balik jeruji penjara tengah viral di media sosial. Sosok ibu tersebut adalah Gustina Salim Rambe atau dikenal Tina Rambe. 

Tina ditahan karena menolak pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sembari menahan tangis, Tina berusaha tegar dan menghibur buah hatinya itu. 

"Jangan sedih!" ucapnya seraya menghapus air mata di pipi sang anak,seperti dikutip.

Untuk diketahui, Tina ditangkap bersama 3 mahasiswa dan 2 masyarakat lainnya saat aksi demo menolak pengoperasian PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Senin 20 Mei 2024. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Sejak penangkapan hingga saat ini, Tina Rambe tak kunjung dibebaskan. Sementara 3 mahasiswa dan 2 warga yang sempat ditahan telah ditangguhkan penahanannya pada 22 Mei 2024. 

Kendati demikian, baru-baru ini Tina Rambe melakukan Praperadilan melalui kuasa hukumnya. Dan hingga kini perkara itu belum ada putusan atas Praperadilan Tina Rambe tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107//niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement