Viral Ibu Memeluk Anaknya dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!

JAKARTA - Momen seorang ibu memeluk anaknya dari balik jeruji penjara tengah viral di media sosial. Sosok ibu tersebut adalah Gustina Salim Rambe atau dikenal Tina Rambe.

Tina ditahan karena menolak pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sembari menahan tangis, Tina berusaha tegar dan menghibur buah hatinya itu.

"Jangan sedih!" ucapnya seraya menghapus air mata di pipi sang anak,seperti dikutip.

Untuk diketahui, Tina ditangkap bersama 3 mahasiswa dan 2 masyarakat lainnya saat aksi demo menolak pengoperasian PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Senin 20 Mei 2024. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Sejak penangkapan hingga saat ini, Tina Rambe tak kunjung dibebaskan. Sementara 3 mahasiswa dan 2 warga yang sempat ditahan telah ditangguhkan penahanannya pada 22 Mei 2024.

Kendati demikian, baru-baru ini Tina Rambe melakukan Praperadilan melalui kuasa hukumnya. Dan hingga kini perkara itu belum ada putusan atas Praperadilan Tina Rambe tersebut.

