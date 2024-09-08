Kemenpora dan Gerbangtara Ajak Pemimpin Muda Kaltim Bangun IKN

JAKARTA– Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Konsorsium Gerbangtara, menggelar Klub Berkawan (Bersama Kaum Cendekiawan) Chapter Kalimantan Timur, di Samarinda. Kegiatan ini mengambil tema 'Forum Pemimpin Muda Cendekia: Gerak Bersama untuk Nusantara Baru, Indonesia Maju.’

Asisten Deputi Kepemimpinan Kemenpora, Andi Susanto, mengatakan, pemerintah ingin menyerap aspirasi pemimpin-pemimpin muda Kalimantan Timur atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Forum pemimpin muda seperti ini harus terus ditumbuhkembangkan karena aspirasi anak muda sangat penting dalam mengoptimalkan kebijakan Pembangunan,” kata Andi Susanto, Minggu (8/9/2024).

“Selain itu, adanya forum ini juga harapannya dapat meningkatkan semangat gotong royong anak muda dalam membangun Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.

Koordinator Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menambahkan anak muda harus berperan dalam pembangunan IKN. Dia mengajak anak muda untuk bergerak bersama untuk membanun IKN.

“Pembangunan IKN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat khususnya anak muda,”ujarnya.

“Apa yang terjadi di IKN di masa depan tergantung dari gerak langkah anak muda di masa kini. Gerbangtara siap menjadi wadah teman-teman untuk menyampaikan aspirasi dan bergerak bersama untuk nusantara,” pungkasnya.

Salah satu pemimpin muda Kaltim, Novalin menyampaikan dia terkesan denga adanya Gerbangtara. Dia menyebut Gerbangtara sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi membanun IKN.

“Anak muda harus terus dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Selama ini, kita bukannya tidak mau menyampaikan aspirasi, tetapi lebih tepatnya tidak memiliki wadah dalam menyampaikannya,"ujarnya.

"Dengan hadirnya Gerbangtara, saya berharap menjadi cahaya baru bagi anak muda Kalimantan Timur yang ingin berkontribusi dalam pembangunan IKN,”tutup Novalin.