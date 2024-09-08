Duh! Laporan Harta Kekayaan Ratusan Calon Kepala Daerah Dinyatakan Belum Lengkap

JAKARTA – Sebanyak 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah (Bacakada) dinyatakan belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang sudah melapor LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar ratusan calon kepala daerah tersebut segera melengkapinya.

"Data per pagi ini, KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 Bacakada," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (8/9/2024).

Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa.

"KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai," ujarnya.

"Pelaporan online menggunakan materai elektronik dan dikirimkan ke email [email protected]," sambungnya.