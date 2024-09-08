Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

World Smart City Expo 2024, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Pemerintah Komitmen Bangun Kota Cerdas

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:48 WIB
World Smart City Expo 2024, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Pemerintah Komitmen Bangun Kota Cerdas
Pemerintah komitmen bangun kota cerdas (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEOUL - Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Amran, bersama dengan perwakilan pemerintah daerah, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, menghadiri World Smart City Expo (WSCE) Tahun 2024 di Kintex Korea Selatan pada 2-6 September 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berperan dalam memberikan penekanan terkait arah kebijakan nasional dalam pengembangan kawasan perkotaan khususnya pembangunan kota cerdas di Indonesia. Delegasi Indonesia bertemu dengan beberapan perwakilan negara sahabat seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, serta sektor swasta. 

Amran mengatakan, pemerintah komitmen mendorong penerapan kota cerdas di Indonesia dengan menyusun beberapa regulasi pendukung.

"Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan kota cerdas, dengan menyusun beberapa regulasi termasuk penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan Dengan Pendekatan Kota Cerdas," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (8/9/2024).

Dalam kunjung tersebut, Amran juga bertemu dengan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Seoul Zelda Wulan Kartika untuk membahas beberapa peluang kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan terkait dengan tugas-tugas di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang tidak terbatas pada pengembangan kota cerdas, tetapi peluang seperti kerja sama bidang penanggulangan kebakaran.

Amran menyambut baik kerja sama yang terjalin selama penyelenggaraan World Smart City Expo Tahun 2024 melalui mekanisme Business to Business antara Sektor Swasta Indonesia dan Korea Selatan, diantaranya antara ASECH dengan ESE Korea dan  Artliiv Media Art, serta antara PT. INTI dengan ParkingGo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190164//pemerintah-A93a_large.jpg
Pemerintah Soroti Pentingnya Integrasi Data sebagai Pusat Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189691//pemerintah-rkhB_large.jpg
Mimika Jadi Daerah Rujukan Harmoni Sosial, Kerukunan Umat Beragama Modal Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189270//papua-x2gs_large.jpg
Pemerintah Sebut Mimika Kota Paling Inovatif di Tanah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189096//pemerintah-pe5Y_large.jpg
Kemendagri Ungkap Ada 43 Daerah yang Inovatif, di Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188882//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-Ho9L_large.jpg
Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Digembleng Soal Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594//viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement