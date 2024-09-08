World Smart City Expo 2024, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Pemerintah Komitmen Bangun Kota Cerdas

SEOUL - Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Amran, bersama dengan perwakilan pemerintah daerah, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, menghadiri World Smart City Expo (WSCE) Tahun 2024 di Kintex Korea Selatan pada 2-6 September 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berperan dalam memberikan penekanan terkait arah kebijakan nasional dalam pengembangan kawasan perkotaan khususnya pembangunan kota cerdas di Indonesia. Delegasi Indonesia bertemu dengan beberapan perwakilan negara sahabat seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, serta sektor swasta.

Amran mengatakan, pemerintah komitmen mendorong penerapan kota cerdas di Indonesia dengan menyusun beberapa regulasi pendukung.

"Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan kota cerdas, dengan menyusun beberapa regulasi termasuk penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan Dengan Pendekatan Kota Cerdas," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (8/9/2024).

Dalam kunjung tersebut, Amran juga bertemu dengan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Seoul Zelda Wulan Kartika untuk membahas beberapa peluang kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan terkait dengan tugas-tugas di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang tidak terbatas pada pengembangan kota cerdas, tetapi peluang seperti kerja sama bidang penanggulangan kebakaran.

Amran menyambut baik kerja sama yang terjalin selama penyelenggaraan World Smart City Expo Tahun 2024 melalui mekanisme Business to Business antara Sektor Swasta Indonesia dan Korea Selatan, diantaranya antara ASECH dengan ESE Korea dan Artliiv Media Art, serta antara PT. INTI dengan ParkingGo.