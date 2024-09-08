Pilkada 2024, Ulama Banten Dukung Pasangan Airin- Ade Sumardi dan Andika -Nanang

JAKARTA - Ulama dan tokoh agama mendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Andika Hazrumy-Nanang Supriatna. Dukungan yang sama juga dideklarasikan mereka untuk pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany- Ade Sumardi.

Pembacaan deklarasi dan dukungan disampaikan Pengasuh Pesantren Jamiatul Ikhwan KH Tb Khudori Yusuf di Kota Serang, Banten.

"Ulama harus hadir membersamai pemerintah. Agar pembangunan daerah sesuai dengan kaidah keagamaan," kata Khudori, Minggu (8/9/2024).

Dikatakannya, para ulama dan tokoh agama perlu menyatakan dukungan karena melihat suasana politik kebangsaan di daerah dan Indonesia secara umum.

“Kami ingin, politik tidak sekadar meraih posisi kekuasaan, tetapi juga menghantarkan pemimpin yang terbukti, berpengalaman, dan dekat dengan para ulama. Selain itu, punya konsep pengembangan pendidikan agama,” ujarnya.

Sejumlah ulama dan tokoh agama yang hadir antara lain, KH Sakidi, KH Fachrurodji, KH Fauzi Amruri, Ustad Sakidi, ustad Sukri, ustad Amimudin, dan tokoh agama lainnya. Khudori menilai, fenomema politik di pilkada serentak mendorong para ulama dan organisasi keagamaan untuk turun tangan.

“Kita harus bersama meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang sejalan dengan cita-cita pendiri Bangsa, dan menjadikan ulama sebagai penasihat pembangunan daerah. Punya konsep kolaborasi ulama dan umaro dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pasangan Andika-Nanang di Pilkada Kabupaten Serang merupakan refresentasi keberlanjutan kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Ia menilai, Ratu Tatu banyak memberikan perhatian terhadap pendidikan pesantren dan dekat dengan para ulama.