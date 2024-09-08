Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dekat dengan Belanda Buat Pangeran Diponegoro dan Pasukannya Munculkan Gerakan Anti Tionghoa 

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:55 WIB
Dekat dengan Belanda Buat Pangeran Diponegoro dan Pasukannya Munculkan Gerakan Anti Tionghoa 
Pasukan Pangeran Diponegoro memusuhi etnis Tionghoa lantaran dekat dengan Pasukan Belanda (Foto : Istiemwa)
KEDEKATAN etnis Tionghoa dengan Belanda membuat pasukan Pangeran Diponegoro memusuhinya. Bahkan kala itu muncul gerakan anti Tionghoa, yang berujung serangan terhadap masyarakat etnis itu pada 17 September 1825 di Ngawi.

Sikap Pangeran Diponegoro kepada orang Tionghoa kala itu konon begitu keras. Bahkan perlakuan mereka dianggap kurang begitu bersahabat dan berbeda memperlakukan tawanan Tionghoa. Terlebih adanya sikap curiga yang dimiliki orang Jawa terhadap orang Tionghoa. 

Konon Pangeran Diponegoro melarang para panglima dan komandan tempurnya menjalin relasi politik dengan kaum Tionghoa, sebagaimana dikutip dari buku "Takdir : Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1825" dari Peter Carey.Hal ini mengulangi peringatan dari mbah buyutnya Sultan Mangkubumi, yakni agar jangan mengizinkan etnis Tionghoa berhubungan terlalu dekat dengan keraton Yogya. 

Bahkan Pakualam mengingatkan lagi seruan ini menyusul pengangkatan Tan Jin Sing sebagai bupati keraton oleh Keraton Yogyakarta. Konon awal mula sang pangeran dan pengikutnya memusuhi etnis Tionghoa karena peran serba salah yang diberikan oleh penguasa Belanda. Kedekatan etnis Tionghoa dengan penguasa Belanda di masa sebelum Perang Jawa memunculkan sebab Tionghoa dimusuhi. 

Diperkirakan setidaknya ada 25.000 penduduk Tionghoa berdarah campuran atau peranakan dalam bahaya. Bahkan saat menyerbu dan mengepung Yogya, pembantaian orang-orang Tionghoa terjadi dimana-mana, tidak peduli wanita dan anak-anak. Hal ini diungkapkan seniman berkebangsaan Belgia Payen yang sedang di Yogya, melalui buku hariannya. 

Nasib komunitas - komunitas Tionghoa di Bagelen, pantas mendapat perhatian. Pasalnya pusat-pusat kerajinan tenun kaum peranakan Tionghoa di Jono dan Wedi di Kali Lereng diserang. Mereka untuk sementara waktu bertahan dengan membuat benteng dan kubu-kubu pertahanan dibantu pasukan polisi setempat. 

Bahkan pada tahun 1827 seluruh masyarakat Tionghoa dan peranakannya terdiri dari 147 pria, 138 perempuan, 185 anak-anak, harus diungsikan ke Wonosobo. Penduduk Jawa setempat lantas meminta mereka kembali lagi, dengan alasan keterampilan bisnis etnis Tionghoa diperlukan agar penduduk dapat memasarkan produk kapas mereka. 

 

