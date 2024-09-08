Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suswono Tiru Program Makan Bergizi Prabowo-Gibran, Gandeng Warteg untuk Driver Ojol

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:21 WIB
Suswono Tiru Program Makan Bergizi Prabowo-Gibran, Gandeng Warteg untuk Driver Ojol
Suswono bakal tiru makan bergizi dengan menggandeng Warteg untuk para driver Ojol (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono bakal membahas lebih lanjut progam makan bergizi gratis dengan Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Gagasan makan siang gratis ini mencontoh dari program dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sekolah.

Suswono menjelaskan, program makan siang gratis yang dimiliki pihaknya akan menggandeng Warung Tegal (Warteg) yang ada di Jakarta. Pemilihan warteg itu karena rumah makan tersebut telah berkontribusi banyak kepada warga Jakarta dengan memberikan makanan murah dan sehat.

"Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa menambah dengan kolaborasi dengan warteg-warteg di seluruh Jakarta ini mudah-mudahan kita bisa memberikan, pemerintah daerah khusus Jakarta bisa juga memberikan makan gratis nanti," kata Suswono di Warteg Subsidi wilayah Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2024).

Sejauh ini dia telah memikirkan target yang akan mendapatkan makan siang gratis yakni para pengemudi Ojek Online (Ojol).

"Mudah-mudahan salah satu di antaranya yang sudah mulai terbesit adalah para ojol itu supaya mereka bisa makan siang gratis," ujarnya.

Dengan anggaran yang ada, nantinya progam makan siang gratis di warteg itu akan dibahas bersama DPRD provinsi Jakarta. Dia menyebut jika memang DPRD menyetujui, tak hanya warteg, namun warung makan lainnya juga akan dilibatkan.

"Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada memungkinkan untuk itu, ini yang nanti akan kita coba bahas tentu dengan persetujuan DPRD daerah khusus Jakarta," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190467//ridwan_kamil-ePxh_large.jpg
Mengenal Gray Divorce, Perceraian yang Dialami Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190441//ridwan_kamil_dan_atalia-EHRh_large.jpg
Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Absen dalam Sidang Perdana Cerai Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190273//atalia_praratya-c2Eb_large.jpg
Gugat Cerai, Atalia Praratya Tak Tuntut Harta Gono-Gini ke Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190179//ridwan_kamil_dan_atalia-Zla1_large.jpg
Sidang Perdana Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Digelar Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190146//lisa_mariana-D7qy_large.jpg
Dukung Atalia Praratya Ceraikan Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Keputusan Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189992//atalilia_praratya-zsqo_large.JPG
Atalia Praratya Sibuk Bantu Sumatera usai Gugat Cerai Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement