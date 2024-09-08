Suswono Tiru Program Makan Bergizi Prabowo-Gibran, Gandeng Warteg untuk Driver Ojol

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono bakal membahas lebih lanjut progam makan bergizi gratis dengan Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Gagasan makan siang gratis ini mencontoh dari program dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sekolah.

Suswono menjelaskan, program makan siang gratis yang dimiliki pihaknya akan menggandeng Warung Tegal (Warteg) yang ada di Jakarta. Pemilihan warteg itu karena rumah makan tersebut telah berkontribusi banyak kepada warga Jakarta dengan memberikan makanan murah dan sehat.

"Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa menambah dengan kolaborasi dengan warteg-warteg di seluruh Jakarta ini mudah-mudahan kita bisa memberikan, pemerintah daerah khusus Jakarta bisa juga memberikan makan gratis nanti," kata Suswono di Warteg Subsidi wilayah Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2024).

Sejauh ini dia telah memikirkan target yang akan mendapatkan makan siang gratis yakni para pengemudi Ojek Online (Ojol).

"Mudah-mudahan salah satu di antaranya yang sudah mulai terbesit adalah para ojol itu supaya mereka bisa makan siang gratis," ujarnya.

Dengan anggaran yang ada, nantinya progam makan siang gratis di warteg itu akan dibahas bersama DPRD provinsi Jakarta. Dia menyebut jika memang DPRD menyetujui, tak hanya warteg, namun warung makan lainnya juga akan dilibatkan.

"Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada memungkinkan untuk itu, ini yang nanti akan kita coba bahas tentu dengan persetujuan DPRD daerah khusus Jakarta," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)