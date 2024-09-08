Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembukaan MTQ Ke-30 di Kaltim, Ketua LPTQ: Momentum Tumbuhkan Kecintaan Alquran di Era Digital

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:37 WIB
Pembukaan MTQ Ke-30 di Kaltim, Ketua LPTQ: Momentum Tumbuhkan Kecintaan Alquran di Era Digital
Ketua LPTQ Nasional, Kamaruddin Amin. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Nasional, Kamaruddin Amin menyatakan, Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-30 harus menjadi momentum menumbuhkan kecintaan alquran di tengah gelombang digitalisasi. 

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan MTQ ke-30 tahun 2024 yang digelar di Kalimantan Timur, Minggu (8/9/2024) malam. 

"MTQ Nasional tidak hanya sekadar ajang perlombaan, tapi juga merupakan momentum yang penting untuk memaknai dan menumbuhkan kecintaan terhadap Alquran terutama di era digital ini," kata Kamaruddin. 

Menurutnya, perlu lebih kreatif dalam menyebarkan nilai-nilai Alquran di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. 

Kamaruddin melanjutkan, MTQ Nasional menjadi salah satu sarana strategis dalam memperkuat literasi Alquran di kalangan generasi muda yang kini semakin akrab dengan dunia digital. 

Halaman:
1 2
      
