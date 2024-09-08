Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Dibuka, Ini Maskot dan Tema MTQ Nasional Ke-30 di Kalimantan Timur

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |22:19 WIB
Resmi Dibuka, Ini Maskot dan Tema MTQ Nasional Ke-30 di Kalimantan Timur
Maskot MTQ ke-30. (Foto: LPTQ Kalbar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Nasional, Kamaruddin Amin menjelaskan arti dari tema hingga maskot Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke30 di Kalimantan Timur. Tema dalam gelaran ini adalah 'Mewujudkan Masyarakat Cinta Alquran untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara'. 

"Tema ini mencerminkan semangat kita dalam menjadikan alquran landasan moral dan spiritual bangsa terutama di era globalisasi," kata Kamaruddin dalam pembukaan MTQ Nasional ke-30, Minggu (8/9/2024). 

Seperti perhelatan pada umumnya, MTQ Nasional ke-30 ini juga mempunyai maskot. Adapun, Anggah dipilih menjadi maskot acara yang digelar 6-16 September 2024 ini. 

"Maskot MTQ kali ini adalah Anggah, yaitu anggrek hitam flora endemik khas Kaltim yang melambangkan keindahan dan keunikan budaya lokal yang menyatu dalam kecintaan alquran," ujarnya. 

Dalam gelaran tersebut, Kamaruddin menyatakan, masyarakat bisa menyaksikan langsung perlombaan. Menurutnya, live streaming akan menayangkan perlombaan dari setiap venue. 

"Semua inovasi digital ini adalah ikhtiar dari LPTQ Nasional untuk menghadirkan MTQ yang profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Alquran Maskot MTQ MTQ Nasional
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/330/3190382//ilustrasi-KcBP_large.jpg
Tak Selalu Identik dengan Azab, Ini Ragam Musibah dalam Al-Qur'an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/330/3189969//ilustrasi-ocqt_large.jpg
6 Bencana Alam yang Disebutkan dalam Al-Qur'an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/330/3187531//ilustrasi-Ms19_large.jpg
Ayat Al-Quran tentang Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3186128//viral-cQZX_large.jpg
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement