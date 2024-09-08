Resmi Dibuka, Ini Maskot dan Tema MTQ Nasional Ke-30 di Kalimantan Timur

JAKARTA - Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Nasional, Kamaruddin Amin menjelaskan arti dari tema hingga maskot Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke30 di Kalimantan Timur. Tema dalam gelaran ini adalah 'Mewujudkan Masyarakat Cinta Alquran untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara'.

"Tema ini mencerminkan semangat kita dalam menjadikan alquran landasan moral dan spiritual bangsa terutama di era globalisasi," kata Kamaruddin dalam pembukaan MTQ Nasional ke-30, Minggu (8/9/2024).

Seperti perhelatan pada umumnya, MTQ Nasional ke-30 ini juga mempunyai maskot. Adapun, Anggah dipilih menjadi maskot acara yang digelar 6-16 September 2024 ini.

"Maskot MTQ kali ini adalah Anggah, yaitu anggrek hitam flora endemik khas Kaltim yang melambangkan keindahan dan keunikan budaya lokal yang menyatu dalam kecintaan alquran," ujarnya.

Dalam gelaran tersebut, Kamaruddin menyatakan, masyarakat bisa menyaksikan langsung perlombaan. Menurutnya, live streaming akan menayangkan perlombaan dari setiap venue.

"Semua inovasi digital ini adalah ikhtiar dari LPTQ Nasional untuk menghadirkan MTQ yang profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)